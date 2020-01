El Municipio no cobra ningún servicio en el domicilio de los vecinos.

Los trabajos de reparación de veredas dentro de este plan no tiene costo para el vecino.

La modalidad de la estafa suele ser así la siguiente. Las personas se presentan en los domicilios de los vecinos diciendo que son personal municipal y le ofrecen arreglarle la vereda por un valor bajo para este tipo de trabajos. Una vez que el vecino accede y los impostores rompen la vereda para comenzar con las tareas, los extorsionan solicitándoles más dinero para terminar el arreglo que además, en caso de que lo “terminen”, no queda bien hecho.

Desde hace más de un año el Municipio de San Isidro lleva adelante un plan integral de reparación de veredas que no implica gasto alguno para el vecino. Lamentablemente, un grupo de personas que se presentan como personal municipal quieren cobrar este trabajo, estafando a los vecinos.