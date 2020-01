El sábado 18, llega el “Festival de las mujeres” en la Plaza Mitre, con las actuaciones musicales de Loli Molina, Malena D’Alessio y el humor de Charo López con su show de stand up “Pulpa negra”.

En ese sentido, todos los sábados de enero y febrero, a las 18, se proyectarán películas infantiles en la Plaza Ader; y cada viernes, a las 20, y sábados, a las 19:30 y 20, los mejores shows de stand up estarán en las plazas Alem, San Martín y Roca.

Hasta al 7 de marzo, el ciclo cultural ofrecerá recitales, teatro, cine, stand up, danza, tango, folklore, circo, talleres y mucho más en distintos centros culturales y espacios verdes de la ciudad.