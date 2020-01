El cronograma del primer tramo de entrega de tarjetas “Alimentar” en la Provincia de Buenos Aires incluye a varios distritos de nuestra región, Así, en la semana del 20 de enero, habrá entregas en Hurlingham, San Fernando, San Martín y Morón; en la semana del 27 de enero, en Merlo, San Miguel y Malvinas Argentinas; en la semana de 3 de febrero en Ituzaingó, Tres de Febrero, Tigre y José C. Paz; y en la semana del 10 de febrero las entregas serán en San Isidro y Vicente López.

Durante el anuncio, Kicillof expresó que “este programa no solo enfrenta el problema del hambre sino que es un programa integral” porque “permite fomentar el aparato comercial y productivo”, y agregó que “generar trabajo es la forma más efectiva de responder a la cuestión del hambre”.