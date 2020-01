A raíz de esta denuncia, se pudo verificar que los lotes no corresponden a urbanizaciones registradas y aprobadas por la Dirección de Obras Particulares, no cumpliendo con todas las normas establecidas por el decreto-ley provincial 9078 para ser comercializados.

Durante los últimos días, la Municipalidad de Escobar recibió una denuncia en la Agencia Municipal de Planificación, Hábitat y Vivienda, donde se alertaba sobre la publicación en redes sociales de diversos avisos publicitarios en los que se ofrecen loteos a la venta en Belén de Escobar, que no contarían con aprobación municipal ni provincial, y cuyo único objetivo de quienes los difunden sería estafar a las personas interesadas.