“Propusimos en el presupuesto la construcción de un hospital municipal de alta complejidad. No se hará de la noche a la mañana, hay un esfuerzo que haremos tanto desde la gestión como los vecinos, por lo cual iremos informando a los tigrenses el grado de avance del establecimiento de salud”, destacó Zamora.

