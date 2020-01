Al respecto, Zabaleta remarcó que el “este plan de vuelta a clases tiene que ver con ir casa por casa a buscar a los chicos para que vuelvan a la escuela”. “Siempre dijimos que no había proyecto de municipio sin modelo de país. Vuelve un modelo de país que va a incluir, a generar derechos, donde la educación pública, gratuita y de calidad vuelve a estar en la agenda del gobierno del presidente Alberto Fernández y del ministro”, completó.

“Estamos recorriendo obras que, por las políticas de ajuste que vivimos estos últimos cuatro años, quedaron paradas. Cuando hablábamos de ajuste, decíamos que ese ajuste iba por la salud y la educación. Nos vamos a comprometer a que podamos arrancar las clases en el Jardín de Infantes 902, en barrio Roca, que fue prometido hace tres años y no se terminó su construcción, y que tanta falta hace para que no queden chicos sin matrícula”, señaló el intendente.