También aseguraron que este hecho dejó a las claras el abandono que hay en la isla, ya que las autoridades no pueden llegar al lugar y por eso tienen miedo, debido a que los tres agresores continúan viviendo en Río Sarmiento y solo uno de ellos fue llamado a declarar.

El cuerpo de González, de 50 años, debió ser retirado y trasladado a tierra por los propios vecinos de la zona. Asimismo, comentaron que al no poseer documentación, debido a que días antes había sufrido un incendio en su vivienda, fue registrado como NN.

Ante esto, los habitantes del lugar llamaron a las autoridades pero, según le contaron a SMnoticias, estas no contaban con botes para extraer el cuerpo ni se realizaron de forma adecuada las pericias.