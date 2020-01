El legislador del mismo bloque, Juan Pablo Allan, afirmó que “entendíamos que no tenía progresividad, pensamos que el esfuerzo estaba mal repartido en el primer proyecto en especial en el impuesto inmobiliario, donde estaba involucrada la mayor parte de la clase media, que recibe aumentos por todos lados y lo fuimos mejorando con cada modificación”. “Ahora el inmobiliario tiene un escalonamiento mucho mejor al proyecto original y destaco que todas las partidas tengan un beneficio por el pago anual que ahora será del 25% y no del 20%”, detalló, y remarcó que “la ley hoy está más equilibrada, y en nuestro rol de oposición actuamos con la responsabilidad que la gente nos exige”.

El presidente del bloque de senadores de Juntos por el Cambio, Roberto Costa, al hablar en la sesión, reconoció que “no es un impuestazo, pero sí una desmesura en algunos temas y no podíamos permitir, a partir de la mayoría que tenemos -en la Cámara- aprobar esa desmesura, por lo que frenamos la desmesura”. “No estamos conformes con la ley, hubiésemos preferido que no se ataque tanto a la producción agrícologanadera”, apuntó.

“En el Senado, con su mayoría, el bloque de Juntos por el Cambio introdujo varias modificaciones, con las que no estamos de acuerdo y no acompañamos”, remarcó.

Tras la sanción de la norma, el gobernador Axel Kicillof dijo, a través de una serie de mensajes en Twitter, que no está de acuerdo con las modificaciones introducidas a la Ley Fiscal en el Senado, pero que fueron admitidas porque era “fundamental” tener la norma.