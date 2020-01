“No hay motivos para que la oposición no acompañe esta medida que necesita el gobernador”, reiteró Fernando Moreira. Y ante la consulta sobre diferentes miradas entre legisladores e intendentes opositores, sostuvo que “la oposición es una sola, y la responsabilidad de la oposición es conjunta”.

“Tenemos una alta expectativa de que salga. Creemos que la oposición tiene que estar a la altura de las circunstancias y acompañar a un nuevo gobierno provincial, que ganó las elecciones contundentemente”, dijo el jefe comunal, y consideró que “este proyecto es necesario para cambiar la realidad de una provincia quebrada y endeudada”. “No puede ser que la oposición no le de la herramienta que el gobernador necesita”, remarcó.