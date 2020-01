Sin embargo, los investigadores no descartaban que se haya tratado de un intento de femicidio y también dispusieron el secuestro de la pistola calibre 9 milímetros Bersa Thunder de la mujer, para realizar los cotejos balísticos correspondientes. “En principio todo indicaría que se trató de un intento de suicidio pero no podemos descartar ninguna hipótesis”, dijo un vocero encargado de la pesquisa.

This site is protected by wp-copyrightpro.com