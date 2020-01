El jefe comunal remarcó que “en estos momentos económicos difíciles, y durante el verano, que no hay clases, brindamos una oferta totalmente gratuita”. “Y queremos llegar a todos los barrios con la Colonia Itinerante, que tiene menos servicios que esta, pero también es de calidad”, enfatizó.

This site is protected by wp-copyrightpro.com