En línea con el fuerte respaldo que brinda el Municipio al deporte como herramienta de contención en integración, el Polideportivo 3 ofrece, dentro de sus variadas actividades, su Escuela de Remo y Canotaje para el aprendizaje y práctica de ambos deportes, en forma gratuita.

El Municipio brinda a todos los vecinos la posibilidad de aprender gratuitamente a remar en la Escuela de Remo y Canotaje que desarrolla en el Polideportivo 3, ubicado en 9 de Julio y el río Luján.

Luego de finalizar su navegación y amarrar las embarcaciones, Ana, la profesora de Remo, explicó: “Antes de comenzar, preparamos la parte de seguridad, enseñamos la técnica para bajar y subirse a los botes; vamos a diferentes lugares cuando están tranquilos. Todos tienen experiencia, y el que no comparte embarcación con otro compañero que ‘la tiene clara’. Tenemos las dos actividades, Remo y Canotaje, que son dos deportes y dos técnicas diferentes. El kayak va para adelante y el bote de remo se va para atrás, es un poquito más complejo y trabaja todo el cuerpo”.

Y finalizó recordando: “El vecino que quiera participar, tiene que pasar por la administración del Polideportivo 3, completar una ficha, hacer una prueba de natación en la pileta, saber flotar y hacerse un electrocardiograma”.

En cuanto a los participantes, Gisela, vecina de San Fernando, dijo: “Para mi es increíble, me cambió la vida. A los 40 años descubrí mi pasión por este deporte. Amo el Remo, no falto a una clase, me fascina y apasiona. Lo recontra recomiendo, porque además el ambiente es relindo, muy amiguero, con compañeros de distintas edades. Hay dos grupos, ahora en verano, enero y febrero nos unimos mañana y tarde, así que nos conocemos un poco más”.

Gabriela, sanfernandina “a full”, agregó: “La Escuela de Remo es súper importante para nosotros, y un grupo de amigos relindo. Nos enseñaron a remar y competimos, y logramos buenas posiciones. Nuestra profe Anita es una genia, la pasamos bárbaro. Avanzamos, tenemos un lindo grupo y compartimos remar disfrutando el río. Es otra vida, súper sana, estamos dos horas en el agua y nos volvemos a encontrar en tierra para hacer otras actividades en este ‘poli’ que es gigante. Vamos al gimnasio para fortalecer y tener más fuerza para remar”.

Y Adrián concluyó: “La experiencia es buenísima, arranqué hace más de un año. Venimos en invierno y cuando hace calor que está mejor. Me encanta el agua. Cuando arranqué, no podía dar una palada seguida, y ahora me defiendo. Lo recomiendo totalmente, además los profes son muy buenos”.