“La idea es volver a actualizar este compromiso con los vecinos, luego de cuatro años muy complejos para el país que no se resuelven de un día para otro ni con soluciones mágicas. Por eso nuestra tarea es profundizar el trabajo integral que venimos realizando en el distrito desde 2015, ahora en sintonía con las políticas de Provincia y Nación, con la certeza de que la situación económica va a mejorar para todos y en especial para los sectores más necesitados”, explicó el intendente interino Beto Ramil.

