Ocurrió cerca de las cinco de la mañana en el barrio De León, del partido de José C. Paz. Cuatro...

“Hola, acá estamos con sus amigos, estamos haciendo una toma de rehenes pero los estamos cuidando y los estamos tratando bien. No estamos jugando a la bolita, ni tampoco andamos rastreando en el barrio”, dicen los malvivientes en otro video.

Según explicó la encargada del área de Seguridad escobarense a un canal de noticias, los malvivientes “eran muy jóvenes, entre 20 y 23 años, y estaban muy alterados”. Uno de ellos portaba un arma de fuego y el otro un cuchillo. “Pedían su liberación, pizza y cerveza”, relató. En ese sentido, aseguró que efectivamente recibieron la comida pero que los negociadores no accedieron a darles bebidas alcohólicas para no poner en peligro a los rehenes. “Luego llegó el Grupo Halcón y en pocos minutos desistieron”, concluyó.