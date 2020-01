“La gente se acerca al Municipio -completó- y por eso hemos también comenzado a trabajar conjuntamente en el tema con organizaciones no gubernamentales locales. Hay un compromiso por el cuidado del medio ambiente y San Femando está al alcance de la situación. Tenemos los recursos necesarios para sostener los programas, ampliarlos y hacer acciones diarias favorables al cuidado del planeta”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com