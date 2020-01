“El deporte ocupa un lugar importante en nuestra gestión, pero sabemos que nos falta muchísimo”, continuó, y planteó que “cuando llegamos al gobierno encontramos muchas deficiencias, con lo cual tuvimos, realmente, otras prioridades”. “Seguramente no fue el área que más creció, porque tuvimos que hacer un gran esfuerzo para llegar a lugares donde el Estado municipal no estaba presente”, reconoció.

This site is protected by wp-copyrightpro.com