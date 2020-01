El gobierno de San Isidro informa que ya se reabrió el tránsito en avenida Libertador y Perú. El tramo había sido cortado por la caída de una tipa de 105 años de vida y casi 30 metros de altura. La especie había tenido un trabajo de raleo preventivo el año pasado, pero las ráfagas de 100 kilómetros por hora que se registraron en la madrugada de hoy, terminó sacando de raíz al árbol que no ocasionó daños al caer.

