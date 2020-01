Verónica, que fue con sus nietos e hijos, agregó: “Estamos acá a una cuadra, vinimos a ver a los Reyes. Es algo re lindo, vimos que pasaron y hoy los tenemos cerca”. Y Daniela, una de sus nietas, opinó: “Increíble, porque me gustan los Reyes Magos”.

Miguel, papá de Adriana, dijo: “Es muy bonito que ella pueda tener un recuerdito con los Reyes y venga con toda la familia. Me parece excelente y una manera de tener a la comunidad junta y alegre, y que los niños estén contentos”.