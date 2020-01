Ocurrió cerca de las cinco de la mañana en el barrio De León, del partido de José C. Paz. Cuatro...

“Estaban presentes empleados municipales, el cuerpo de guardavidas y el servicio médico del complejo, quienes dieron intervención rápida al SAME que arribó al lugar de inmediato y procedió con el correspondiente traslado del paciente”, indican en un comunicado desde la Municipalidad de Tres de Febrero.