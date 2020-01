La víctima fue interceptada por la banda que le sustrajo el automóvil, un Fiat Siena color gris, en la calle Mansilla. Los delincuentes le gatillaron tres veces en la cabeza, pero afortunadamente no dispararon.

Ocurrió cerca de las cinco de la mañana en el barrio De León, del partido de José C. Paz. Cuatro personas interceptaron a un hombre que volvía a su casa de trabajar y le robaron el vehículo. Tras escapar chocaron a un motociclista, el cual perdió la vida. La única aprendida es una mujer que está embarazada.

Chorra embarazada mató a un motociclista cuando escapaba con un auto robado en José C. Paz