Se investiga la comisión de los delitos de defraudación a la administración pública, asociación ilícita, incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho e incompatibilidad con el ejercicio de la función pública.

La Oficina Anticorrupción y Acceso a la Información Pública del Municipio de Morón presentó una denuncia penal en la Unidad Funcional de Instrucción 4 de Morón con el fin de que se investigue la tramitación y entrega ilegal de licencias de conducir a ciudadanos de otros distritos, por parte de funcionarios y agentes de la gestión encabezada por el ex intendente Ramiro Tagliaferro.

La maniobra, detectada por las actuales autoridades del Municipio, habría consistido en la falsificación del domicilio real de personas -muchas de origen extranjero- que obtuvieron registros durante los últimos años en Morón, a pesar de estar legalmente radicadas en otros municipios.

La fiscal en lo Criminal y Correcional, Paula Salevsky, deberá investigar la probable comisión de los delitos de defraudación a la administración pública en concurso ideal con uso de documentación pública, asociación ilícita, incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho, incompatibilidad con el ejercicio de la función pública.

En la denuncia, presentada por la directora a cargo de la Oficina Anticorrupción, María José Martínez, se detalla que una persona de nacionalidad paraguaya “se presentó en la Dirección de Transporte y Licencias solicitando se modifique su licencia de conducir puesto que difería el domicilio allí consignado con el de su DNI”. El ciudadano –de apellido Garay- “manifestó que desde que se mudó al país vivió en La Matanza, que nunca tuvo domicilio en Morón”. Ante esto, el actual responsable del área le explicó que la situación era irregular porque las licencias se expiden en los municipios que corresponden al domicilio que figura en el DNI del solicitante.

A continuación, la denuncia señala: “El señor Garay explicó que en el mes de enero de 2018 un vecino le dijo que se podía tramitar la licencia en Morón, poniéndolo en contacto con una persona que le cobró 3 mil pesos y le dio un comprobante de solicitud de turno, luego de lo cual le emitieron la licencia -sin el pago correspondiente de tasa municipal, provincial o nacional, y sin rendir examen psicofísico, teórico ni práctico de manejo- con fecha 20 de enero de 2018”.

Ante el caso, las actuales autoridades retuvieron la licencia de Garay y dieron intervención a la Oficina Anticorrupción para que se realice la correspondiente denuncia. Al mismo tiempo, avanzaron en la investigación administrativa detectando que, entre las licencias emitidas en los últimos meses, se establecen domicilios en lugares donde no hay viviendas o donde radican otras personas, aparte de que no existe la correspondiente documentación respaldatoria de los trámites de las licencias, por lo que se presupone que no hubo los debidos exámenes de manejo, teóricos ni psicofísicos que se exigen para la obtención de las mismas. Según pudo constatarse en esa primera investigación administrativa habría un centenar de casos similares solo entre septiembre y diciembre último, lo que permite proyectar una maniobra muy extendida que podría significar una estafa de varios millones de pesos.

En la denuncia se requiere a la Justicia que cite al personal municipal que desempeñó tareas en el área, así como al propio ciudadano de apellido Garay. Al mismo tiempo, el Municipio de Morón avanzará en la investigación administrativa realizando el cruzamiento de todas las licencias emitidas en los últimos años con los padrones electorales, de manera de detectar si existen más ciudadanos y ciudadanas que obtuvieron permisos sin tener domicilio legal en el distrito.