“En 2019 las elecciones no se dieron de la manera que esperábamos, pero los vecinos votan y hay que aceptarlo, aunque es difícil entender como después de tantos gobiernos del mismo signo político que no solucionaron los problemas más básicos los vecinos los vuelvan a votar”, opinó Zencich. “Tenemos que hacer una autocritica y ver cómo llegamos a esos vecinos”, agregó.

“Somos un espacio que abarca varias expresiones. Algunas banderas del peronismo, como el trabajo y la ayuda social, nosotros también lo llevamos a cabo cuando fuimos gobierno, pero tenemos que trabajar más y llegar a los barrios periféricos”, analizó. “Las políticas económicas de nuestro gobierno no nos ayudaron, en el marco de una coyuntura económica histórica que tiene el país y traspasa a todos los partidos políticos”, añadió.

“Nuestra postura es lograr la unidad, y convocar a todos. Hubo una PASO y la ganamos nosotros, que somos abiertos y apostamos el diálogo”, recordó. “Después de la PASO algunos se fueron de viaje y otros desaparecieron de Merlo. Algunos, como los referentes de Patricia Bullrich y Elisa Carrió, se pusieron a disposición, pero otros no trabajaron ni siquiera” para que ganen Mauricio Macri y María Eugenia Vidal”, manifestó. “No defendieron el voto de Cambiemos, pero ahora queremos que recapaciten y se sumen. Necesitamos ser un solo bloque que vote a partir del mandato que nos dieron los vecinos”, sintetizó.

“Es lamentable lo que ocurrió”, remarcó David Zencich, y comentó: “Uno de los concejales que dejó el mandato este año -Sergio Arévalo- hoy es secretario del Concejo Deliberante, y uno entiende, a partir de eso, cual es el camino que toma. Los concejales que votaron a favor responden a él, y él, por el cargo que tiene, es un empleado del intendente”. “Mi rol es cumplir con la tarea que nos encomendaron los vecinos de Merlo en la elección, ser oposición”, expuso, y aclaró que “ser oposición no es siempre votar en contra”.

La bancada que conduce, Cambiemos Merlo, está integrada por Pablo Clonaris, Sonia Lezcano y Eduardo Varela, quien no estuvo presente en la sesión. Los cuatro votaron en contra a ambos proyectos. Sin embargo, tres integrantes de Juntos por el Cambio, Pablo Cocuzza, Maximiliano Dodéra y Dora Mercado, representantes de la línea que perdió la PASO en agosto de 2019, votaron junto con el oficialismo. “Acompañaron positivamente sin siquiera haber leído el proyecto”, aseveró.

Asimismo, el legislador recordó que “cuando el oficialismo no tenía mayoría, pudimos analizar el presupuesto y trabajamos de otra manera, con más tiempo para analizar y hasta logramos cambiar algunas partidas presupuestarias”. “Esa posición cambio cuando consiguieron ser mayoría”, dijo, y enfatizó: “Más allá que tengan mayoría siempre es bueno lograr unanimidad en estos proyectos. Nosotros no queríamos cambiar nada, simplemente hacer nuestros aportes”.

Respecto del presupuesto, “la ordenanza más importante de un municipio”, entendió que “no se puede analizar en dos horas”. “El mismo día lo discutimos en comisión y se trató”, denunció. Y si bien se mostró de acuerdo con algunas de las prioridades fijadas en el presupuesto, reclamó que el oficialismo se esfuerce “para que la oposición acompañe esta ordenanza tan importante”. “Necesitamos tener acceso a la información, algo que se repite con todos los gobiernos. En Merlo, nunca un partido opositor pudo analizar el presupuesto antes. Eso es algo que no podemos permitir”, declaró.

“Con un aumento del 50 por ciento, y más con un gobierno que se define nacional y popular, el sueldo del empleado municipal debería crecer de la misma manera, pero eso no ocurre. Ellos aumentan tasas de acuerdo a la inflación, pero no hacen lo mismo con los sueldos de los municipales”, lanzó Zencich.

“En las ordenanzas Fiscal e Impositiva hay un aumento de hasta el 50 por ciento en lo que es el ABL y la Tasa de Seguridad e Higiene, que afecta a comercios e industrias, y nuestra postura era saber de cuanto iba a ser el aumento salarial para los municipales de Merlo, algo que no nos supieron comunicarnos desde el oficialismo”, clarificó. La propuesta de Cambiemos era que las tasas municipales suban proporcionalmente a la paritaria municipal.

En cuanto a la aprobación de las ordenanzas Fiscal e Impositiva y el presupuesto, el concejal planteó que “siempre fuimos una oposición constructiva que entiende que el intendente debe tener esas herramientas tan importantes”. No obstante aclaró que, “sabiendo que ellos tienen mayoría en el Concejo Deliberante, nuestra postura fue votar por la negativa en ambos proyectos”.