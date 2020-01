“Siempre la visita de un presidente a nuestro municipio es un hecho positivo. No nos tiene que dividir lo partidario sino que necesitamos la mayor comunicación y el mayor trabajo en equipo entre los tres niveles de gobierno, en este caso entre Nación y Municipio”, sostuvo el jefe comunal, y consideró que “la invitación me parece que es un signo de madurez política”.

Valenzuela junto al presidente: “La invitación me parece que es un signo de madurez política”