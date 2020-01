Si bien el jefe comunal dijo que la Ley Impositiva no fue parte de la agenda del día, expresó: “Vamos a darle tratamiento, en la medida de que haya una ley que podamos trabajar en conjunto”. A esto agregó que: “Si hay voluntad de diálogo, el tiempo ayuda mucho y eso nos va a permitir lograr un tratamiento de una ley viable y posible, con distintas miradas”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com