“El gobernador fue claro y explícito, no hay municipios de primera o de segunda. Se los invitó a trabajar en conjunto. Pero fue una reunión muy constructiva”, dijo Bianco. Consideró que fue una “primera reunión que sienta las bases para un trabajo muy fructífero”.

Aclaró que no hubo discusión por el tema impositivo con los intendentes de Juntos por el Cambio, y señaló que “eso lo tratará la Legislatura”.