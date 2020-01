El gobierno de Mario Ishii condena a la indignidad a los vecinos de la calle Larreta. No hay presencia...

“Mugriento, solamente allá en José C. Paz limpíás las cosas”, lo acusó falsamente el dueño del vehículo, ya que ni siquiera el centro del distrito se encuentra en buenas condiciones.

Con esas palabras se dirigió al intendente Mario Ishii un vecino del barrio Vucetich, de Sol y Verde, a quien se le quedó encallado el auto debido al mal estado de la calle. “Solamente en José C. Paz limpian”, acusó.

“Ishii, chorro de mierda, manda gente a arreglar la calle”, reclama vecino de José C. Paz