La tarifa social alcanza a jubilados y pensionados, personal de trabajo doméstico, beneficiarios de las Asignaciones por Hijo y por Embarazo, de los programas Progresar, Argentina Trabaja, Ellas Hacen y del Monotributo Social, pensiones no contributivas y ex combatientes de la guerra de Malvinas.

This site is protected by wp-copyrightpro.com