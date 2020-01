Durante 2019 la maternidad atendió casi 4 mil partos, con un promedio de 335 al mes. A su vez, en el ámbito de la Región Sanitaria Quinta de la Provincia de Buenos Aires, el nosomocio colabora habitualmente con la recepción de derivaciones de los hospitales de General Pacheco, Cordero de San Fernando, Escobar y José C. Paz.

Y agregó: “Muchas mujeres nos eligen, tanto del distrito como de otros lugares. La Maternidad ha adquirido una envergadura muy importante en toda la zona. Y más allá de este espacio, estamos trabajando muy fuerte en todas las políticas relacionadas a la mujer desde la salud. La cobertura se ha ampliado no solo para que tengan sus hijos, sino también para que puedan asistir a los consultorios de ginecología, anticoncepción, los de mama y todo aquellos que necesitan”.