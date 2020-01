El gobierno de Mario Ishii condena a la indignidad a los vecinos de la calle Larreta. No hay presencia...

“Es la segunda vez que paso por un parto y esta vez fue más rápido que la anterior. Acá me atendieron muy bien, solamente estoy un poco dolorida. El nombre Zaira lo eligió el papá y Valentina lo elegí yo, estamos los dos muy contentos”, relató la mamá.

La familia de Zaira vive en Grand Bourg, por lo cual no tardaron en llegar a la Maternidad Municipal una vez iniciadas las contracciones. La mamá fue atendida de manera inmediata por el personal de guardia y finalmente la bebé nació a término y por parto natural, alrededor de veinte minutos después.