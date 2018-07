Agrupaciones pertenecientes al campo nacional y popular de Hurlingham, convocan a movilizarse este lunes 9 de julio. Con el mensaje de que “este año de la Independencia no se celebra, se lucha”, las organizaciones se congregarán en el centro de la Capital Federal.

“Las organizaciones del campo nacional y popular convocamos a los vecinos de Hurlingham a movilizar a la Avenida 9 de Julio, para repudiar el ajuste que está sufriendo el pueblo argentino a manos de Mauricio Macri, Maria Eugenia Vidal y el Fondo Monetario Internacional”, señala el comunicado.

“No es tiempo de dobleces ni medias tintas. Mientras la economía del país se desmadra, el gobierno se lanza nuevamente a saquear a la sociedad. Los tarifazos son imposibles de afrontar. La inflación está fuera de control. Los despidos no cesan, el salario no rinde, las jubilaciones no alcanzan, las pymes siguen cerrando, la deuda crece al mismo ritmo que la pobreza y los negociados de Cambiemos crecen todavía más. Quieren contentar al pueblo trabajador con una propina, pero nosotros les decimos: No somos sus sirvientes, vamos a pelear por nuestros derechos”, afirman.

Entre las consignas de la marcha se encuentran “la derogación del acuerdo con el FMI, la suspensión del tarifazo, la reincorporación de todos los despedidos y el fin de la persecución política”.