En el marco de los programas materno-infantiles del Municipio, la Secretaría de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales llevó la iniciativa Sueño Seguro a hogares del barrio San Jorge con bebés recién nacidos, beneficiados con implementos para el cuidado y protección de los infantes.

El Municipio de San Fernando, a través de su Secretaría de Salud Pública, Desarrollo Social y Medio Ambiente, invierte y trabaja fuertemente en su sistema de atención primaria, con el circuito de centros de salud y hospitales municipales de Odontología y Oftalmología, la Unidad de Diagnóstico Precoz 27, las unidades móviles y la actual construcción del Hospital Municipal.

Con el programa Materno Infantil, la Comuna apunta a contener y acompañar a madres en la crianza de sus hijos. Mediante la política de Sueños Seguros, lanzada hace más de cinco años, se ofrecen recomendaciones para el ambiente donde descansa y se hace entrega ajuares con ropa e implementos, y cunas de madera a mujeres embarazadas o que dieron a luz recientemente.

En esta oportunidad, se realizó un operativo en el barrio San Jorge que contó con la presencia del subsecretario de Salud Pública, Marcelo Campos; la directora general de Desarrollo Humano, Contención e Inclusión Social, Gabriela Dell´Olio; el director general de Salud Pública, Guillermo Brambila; el director del área de Investigación y Cuidado de los Recursos Naturales, Gabriel Tato; y los concejales Carina Ramírez, Pablo Peredo y Carlos Bergandi.

Guillermo Brambila, dio detalles del funcionamiento del programa: “Esta iniciativa tiene lugar casa a casa, buscando prevenir accidentes que afectan la salud y la vida de los bebés. Fundamentalmente fomentar el sueño seguro, que es que los bebés duerman boca arriba y solos en sus cunas. Evitar el colecho entre muchas personas y en un ambiente cerrado. Evitar que ingieran té de yuyos que son perjudiciales para ellos. También promovemos la ventilación de ambientes para que el humo que pueda haber circule y sea ventilado”.

“Todo apunta a que los bebés no corran riesgos en su salud durante lo que es su primer año de vida. Hemos tenido lamentablemente accidentes de ese tipo y es lo que queremos evitar. Directamente hablamos cara a cara con los vecinos promoviendo mejores conductas”, agregó.

Por su parte, la concejal Corina Ramírez sostuvo: “Los sectores de menores recursos que no pueden pagar una tarifa tan alta, recurren al brasero o duermen abrazados y eso nos preocupa porque hace mucho que trabajamos en la concientización. Esta situación nos obliga a retroceder, no porque no haya políticas públicas municipales que trabajen en el tema, sino porque la crisis está pegando muy fuerte”.

“Hoy muchas familias se quedan sin luz porque no pueden pagar una tarifa tan alta. Ante la necesidad de calefaccionar el hogar, recurren a los braseros, sin la conciencia de que pueden producir accidentes, el colecho es un claro ejemplo. Esto también tiene que ver con las empresas de energía eléctrica, deben tener consideración con los barrios de menores recursos y dar el servicio que corresponde. A través de todos los medios estamos solicitando que Edenor tenga presente que en estos barrios no se pueden cobrar las tarifas que se cobran, es importante la consideración humana”, señaló.

Las vecinas manifestaron su satisfacción por la colaboración de la Comuna. Por ejemplo Juana, consideró: “La concientización es muy importante para mí que tengo chicos y frecuentemente se nos corta la luz. Estamos obligados a enchufar la estufa porque hace mucho frío, agradecemos la ayuda del Municipio”.

Otra vecina, Miriam, también compartió su satisfacción por la información recibida: “En nuestro barrio se corta la estufa a cada rato. Me parece importante que los profesionales recorran las casas ofreciendo información sobre los peligros domésticos”.