La muestra itinerante que expone la obra del reconocido ilustrador Pablo Bernascon, llega a la Quinta Trabucco y se podrá visitar en forma libre y gratuita hasta el 29 de julio, para así poder disfrutarla en familia durante las vacaciones de invierno.

La muestra se podrá visitar de martes a sábado, entre las 9 y las 18; y los domingos, entre las 13 y las 18, en Melo 3050.

El recorrido por la obra de un artista que comenzó su carrera en el año 1998 en el diario Clarín, y al día de hoy colabora en publicaciones como The New York Times, The Wall Street Journal, Daily Telepgraph, Bergens Tidende y La Nación, entre otras. Además, da publicado una gran cantidad de libros infantiles, como autor del texto de las ilustraciones, algunos traducidos a siete idiomas; tres libros de imágenes para adultos; e ilustró más de diez títulos de autores de diferentes nacionalidades.

A lo largo del mes de julio, la Quinta Trabucco permitirá adentrarse en la obra e historia de este gran artista.