Informe especial. Fue en septiembre de 2017 cuando el Concejo Deliberante de Morón autorizó la firma de dos convenios entre el Departamento Ejecutivo y el Ministerio del Interior para llevar adelante intervenciones en infraestructura y fortalecimiento comunitario en el barrio Carlos Gardel, ubicado en El Palomar. Desde ese entonces y hasta la semana pasada, el gobierno de Ramiro Tagliaferro no había publicado en la web del Municipio los datos correspondientes a la obra como así tampoco el llamado a licitación. En marzo, SMnoticias pidió esa información pública avalado por la ordenanza 7178, pero el Ejecutivo incumplió los tiempos de respuesta, por lo que un equipo de este medio se acercó a cámara abierta a indagar sobre el por qué del ocultamiento.

Tras visitar infructuosamente varios mostradores de distintas secretarías municipales, los periodistas de este portal solicitaron mediante el expediente 813/18 acceso a la información pública sobre el llamado a licitación del Plan de Mejoramiento de 48 viviendas del barrio Carlos Gardel y del entorno comunitario del mismo complejo y del barrio Sarmiento, datos que no figuraban en el portal de Compras de Morón. Asimismo, en la misma solicitud, SMnoticias requirió los datos de oferentes, y si los hubiese, adjudicatarios de las licitaciones.

Según la ordenanza 7178, el gobierno de Ramiro Tagliaferro debió remitir esa información en 30 días hábiles. Pasaron más de tres meses, por lo que quedó en evidencia que no había intención de transparentar el proceso.

El miércoles 27 de junio, en la oficina de Acceso a la Información Pública, un funcionario que se identificó como Nicolás confirmó que “los tiempos y los plazos están vencidos, y desde nuestra área solo podemos llamar por teléfono porque tratamos de darle la respuesta al vecino lo más pronto, ya que es algo que establece la ordenanza”.

El municipal expuso la ruta del expediente, hoy trabado en la Dirección de Hábitat, a dónde fuimos seguidamente con nuestras cámaras.

Nuestra presencia incomodó en la Dirección de Acción Social, donde tampoco pudimos obtener respuestas. Oficinas vacías y personal nervioso. La directora del área, María Rodríguez, no estaba en su despacho, o al menos eso dijo una empleada administrativa. La esperamos por casi una hora, en el transcurso se acercó otro empleado, no con respuestas si no con preguntas del por qué estábamos allí.

El hermetismo es llamativo, y no era ineficacia. El mismo día que SMnoticias se hizo presente con las cámaras, el gobierno de Ramiro Tagliaferro colgó de la web información sobre los llamados a licitación. No casualmente la apertura de ofertas había sido un mes atrás, el 28 y el 30 de mayo. Proceso a puerta cerradas, ¿a la medida de empresarios amigos?.

Restan saber ahora quiénes fueron los oferentes y quiénes resultaron adjudicados para la ejecución de las millonarias obras públicas. Esta investigación continuará.