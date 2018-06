El Concejo Deliberante de Pilar aprobó una ordenanza catalogada como “histórica” para el distrito, ya que se permitirá que la empresa Aguas y Saneamiento Sociedad Anónima comience a prestar servicios, lo que marcará la salida de Sudamericana de Aguas.

En primer lugar, se aprobó la penalización a la mano de obra infantil. La iniciativa, presentada por el bloque Cambiemos prevé sanciones económicas de hasta 100 sueldos básicos para quien tenga niños trabajando.

Posteriormente, se trató la convalidación del convenio con la empresa AySA para hacerse cargo del servicio de agua potable y cloaca en el distrito. “Si hay algún tema en el que tenemos consenso todas las fuerzas políticas es en que se vaya Sudamericana de Aguas de Pilar, pero nos molesta el procedimiento porque este expediente entró el viernes y fue tratado el lunes, cuando había paro nacional, al que nosotros adherimos”, señaló desde el bloque Frente Pilarense Santiago Laurent. “Es un tema trascendental como para tratarlo a las apuradas, queríamos estudiarlo y no hemos tenido tiempo por la avivada del oficialismo”, señaló el edil, quien adelantó que su bancada se abstendría.

En tanto, el concejal del Frente Renovador Flavio Álvarez, expresó la importancia de “ponerle fin a Sudamericana de Aguas”. “Estamos dando inicio a un progreso para Pilar. Pasaron 27 años de retroceso donde no se hicieron inversiones ni se controló, y los damnificados fueron siempre los vecinos”, aseguró.

Posteriormente, Diego Ranieli, del oficialismo pidió “no detenerse en la pequeñez de decir que el expediente llegó tarde”. “Mientras algunos estaban de paro nosotros estábamos trabajando y no es una avivada, ya teníamos programadas las comisiones. Fue la responsabilidad que tenemos para solucionar los problemas de los vecinos de Pilar, y uno de esos es lograr que AySA comience a operar el 1 de julio”, manifestó.

“Existe una mesa de trabajo, el Ejecutivo está haciendo todo lo posible para que los empleados de Sudamericana firmen con AySA”, aseguró Ranieli.

Luego, Claudia Zakhem, de Cambiemos, disparó contra la oposición. “Me llevo ese sabor de diciembre de 2016 cuando muchos sentimos que nos tuvimos que tragar el sapo de prorrogarle a Sudamericana de Aguas 18 meses. Muchos creían que iba a ser toda la gestión de Nicolás Ducoté, pero ven que nuestro intendente no se casó con esta empresa”, dijo y apuntó a Laurent al decir: “Concejal, puede sacarse el sapo de la boca porque no se vinieron a quedar con este gobierno”.

Finalmente, como lo marca el reglamento interno, el presidente Gustavo Trindade descendió del estrado a su banca para hacer uso de la palabra. “Presenté 114 pedidos de informe al gobierno anterior sobre Sudamerica de Aguas y no me respondieron ninguno, armamos un equipo de trabajo y fuimos a hacer las denuncias correspondientes porque en Pilar no se nos contestaba”, protestó el edil.

“No es bueno tomar revancha pero es como vengar al pueblo de Pilar que fue sometido durante 27 años y este es el gobierno que dio vuelta la historia”, agregó Trindade.

La ordenanza fue aprobada por mayoría.