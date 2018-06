El secretario de Cultura, Educación y Contención Social, Carlos Traverso, reconoció al deportista de 14 años formado en la Escuela Municipal de Básquet del Polideportivo 6 que es tenido en cuenta para perfeccionarse deportivamente por la Confederación Argentina de Básquetbol. “Surgió de los polideportivos, este proyecto tan ambicioso que se puso en marcha en la gestión del intendente Luis Andreotti”, afirmó Traverso.

El Municipio de San Fernando sostiene una activa política deportiva e inclusiva que busca contener a todos los vecinos de la ciudad con una amplia oferta de actividades deportivas y recreativas en los nueve polideportivos de la Comuna. En la Escuela Municipal de Básquet del Polideportivo 6, se formó un nuevo talento, el joven Santiago Coronel, quien con tal solo 14 años proyecta una gran carrera.

Carlos Traverso, secretario de Cultura, Educación y Contención Social, reconoció al basquetbolista juvenil que federado en el Club Victoria, es mirado de cerca por la Confederación Argentina de Básquetbol.

“Estoy muy contento de recibir a Santiago y toda su familia, porque eso es lo importante, que un deportista tenga a toda su familia apoyándolo. Hoy el Municipio, como hacemos con todos los deportistas de la zona, lo apoya. Surgió de los polideportivos, este proyecto tan ambicioso que se puso en marcha en la gestión del intendente Luis Andreotti”, manifestó el funcionario.

Con el objetivo de incentivar su crecimiento, Traverso entregó un kit deportivo con indumentaria, bolso y pelota al joven jugador. “Estamos acá recibiéndolo, dándole todo el apoyo del Municipio y que siga estudiando, trabajando, esforzándose para tener un futuro mejor pero como veo que toda la familia, el profesor está apoyándolo. Yo creo que tiene mucho futuro, y estamos muy contentos de que represente a San Fernando”.

Santiago Coronel expresó su emoción por el reconocimiento: “Me preguntó cómo empecé, y le conté que arranque en el Polideportivo 6. Después de ahí, me fueron a ver en un torneo y me llevaron al Club Victoria. Se me dieron estas oportunidades y acá estoy. La verdad que es una chance muy grande para mí, no pensé que iba a llegar a esto. Todo lo que estoy haciendo ahora me inspira”.

Por otro lado, el basquetbolista destacó que “están buenos los polideportivos porque hay muchos chicos que van aprendiendo, van mejorando”. “Tengo compañeros que empezaron mal, y hasta el día de hoy juego con ellos y mejoraron un montón y eso es lo que me gusta de los polis, que salen muchos chicos con muchas habilidades de los deportes que les gustan”, añadió.

“Hoy tiene muchas proyección por ser un chico muy joven, con gran estatura, tiene muchas ganas de seguir creciendo. Para el futuro está encaminado, ahora depende del esfuerzo y la dedicación que le ponga. Con todo el apoyo que tiene de su familia yo creo que tiene muchas posibilidades de cumplir sus objetivos tanto personales como deportivos”, cerró Carlos Traverso.