Los móviles de Salud Pública se desplegaron en la Plaza Mitre donde se realizaron testeos exprés del Virus de la Inmunodeficiencia Humana y una campaña de concientización contra el Sida. Es parte de la política del intendente Luis Andreotti para acercar de forma itinerante los servicios gratuitos a los barrios del distrito. Los centros de salud 66, Crisol, Finochietto y Bertrés se especializan en asesoramiento frente al Vih.

El Municipio de San Fernando, a través de su Secretaría de Salud Pública, Desarrollo Humano y Política Ambiental, sostiene programas y servicios en todos sus centros de salud, Hospital Oftalmológico, Centro Odontológico y Unidad de Diagnóstico Precoz 27, que gracias a las Unidades Móviles que recorren los barrios llega en forma itinerante a todos los vecinos. En el marco del Día del Testeo Rápido de Vih, se desplegó un operativo en la Plaza Mitre.

La coordinadora del Programa de Testeos Exprés de Vih, Silvia Manetti, manifestó: “En el marco del Día Internacional del Testeo Rápido de Vih, siguiendo la política sanitaria del intendente Luis Andreotti, que nos pide que acerquemos los programas de salud al vecino, llevamos el tráiler sanitario a diferentes barrios donde se hace la detección exprés. Se trata de un simple pinchazo en el dedo, con esa gota de sangre a los 20 minutos tenemos el resultado”.

“Si el resultado es negativo -agregó- hay una psicóloga que informa el resultado. Si es positivo, se le da el turno para medicina preventivo en el hospital para comenzar el tratamiento. Contamos con centros de salud especializados, el 66, Crisol, Finochietto y Bertrés. Se trata de un servicio gratuito, el tráiler de salud recorre los barrios para acompañar al vecino”.

Varios sanfernandinos aprovecharon la oportunidad para hacerse el chequeo. La vecina Patricia comentó: “Estaba en el Municipio haciendo un reclamo vecinal, vi la carpa de testeo y me acerqué. Me parece una buena medida y tanto que estamos hablando ahora de educación sexual, esto tiene que ir acompañado de una muy buena campaña de prevención, sobre todo en las escuelas. Tiene que haber mucha prevención, no solamente por los embarazos no deseados sino por las enfermedades de transmisión sexual”.

Por su parte, Javier opinó que “el test es rápido, eficaz, ideal como para que la gente se acerque y vea que puede tener un buen resultado acerca de la salud de uno mismo; la atención es buena, están los chicos acá y los van atendiendo a todos, y los resultados son inmediatos por lo que recomiendo se acerquen”.

Todos los vecinos que deseen realizarse el chequeo o consultar por información pueden dirigirse a los centros sanitarios, de 8 a 16.