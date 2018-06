Los jóvenes de 12 a 24 años que son parte del Programa Municipal del Centro Convivencial Terapéutico encabezaron con el intendente Luis Andreotti una suelta de globos simbólica en la Plaza Mitre, donde se concientizó a los vecinos sobre la importancia del combate al narcotráfico y el uso indebido de sustancias ilegales. “Es importante el trabajo que hace el Municipio, desde Casa de Día como Desarrollo Humano, para empoderar a las familias dándoles elementos para poder sobrellevar este verdadero flagelo”, expresó la secretaria municipal Alicia Aparicio.

Todos los 26 de junio se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, según lo estableció la Asamblea General de las Naciones Unidadas en 1987, con el fin de reforzar la acción y la cooperación para alcanzar una sociedad libre del consumo de drogas. El Municipio de San Fernando adhirió una vez más a la fecha con un acto alusivo en la Plaza Mitre.

Encabezaron la actividad el intendente de San Fernando, Luis Andreotti; y la secretaria de Salud Pública, Desarrollo Humano y Política Ambiental, Alicia Aparicio. “Vemos la problemática desde el punto de vista de la salud. La realidad es que el uso de drogas trae problemas como VIH, hepatitis, suicidios, muertes por sobredosis y problemas cardíacos. Por eso, es importante el trabajo que hace el Municipio, desde Casa de Día como Desarrollo Humano, para empoderar a las familias dándoles elementos para poder sobrellevar este flagelo.

Gabriela Dell’Olio, directora general de Desarrollo Humano, Contención e Inclusión Social, agregó: “Hoy festejamos el Día Internacional de Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. El Municipio de San Fernando está presente en esta problemática con su Casa de Día conteniendo a jóvenes de 12 a 24 años con esta problemática. La idea no es sólo trabajar con los jóvenes, empoderándolos para salir de esta situación, sino también con la familias como nucleador que puede dar los elementos necesarios e indispensables para que los chicos puedan salir del consumo”.

En tanto, el coordinador del Centro Convivencial Terapéutico, Hernán Rondán, explicó: “En Casa de Día hay muchas actividades deportivas, culturales y también terapéuticas que hacen que los chicos vayan avanzando de a poquito hacia una mejor calidad de vida. Están muy contentos por sumarse a este día tan especial, sobre todo para ellos que luchan continuamente contra esta problemática. Desde el Municipio de San Fernando los apoyamos, mimando y acompañando en este difícil proceso. Hoy es un día de mucha lucha, de esperanza y por eso estamos en los barrios buscando a los chicos, y también conteniendo a las familias, porque la problemática no es sólo del chico, sino que las arrastra, por eso, las acompañamos mediante grupos terapéuticos”.

Y agregó: “En el programa Codo a Codo, contamos con dos grupos que funcionan muy bien, uno en la Parroquia Itatí, en Calle 23 y Gandolfo, para jóvenes y familiares, y otro en el Centro Integrados Comunitario de Villa Jardín, los miércoles desde las 17 horas. La idea es que en cada barrio haya uno de estos grupos, donde compartan experiencias y se sientan acompañados junto a un operador terapéutico, formando un lindo vínculo los recién llegados con los familiares que tienen más experiencia. Queremos seguir estando presentes en los barrios, acompañando desde ese lugar”.

El funcionario de la Comuna recordó que la Casa de Día funciona de lunes a viernes de 8 a 16, pudiendo los vecinos concurrir directamente sin pedir turno.

En cuanto a los participantes, Enzo dijo: “Vinimos por la lucha contra el narcotráfico y el consumo. La Casa de Día es un lugar donde hacemos mucho deporte, como boxeo, natación, karate, guitarra y percusión, todo para mantener la mente ocupada. Es mi segunda familia, porque me sacaron de la calle donde estaba muy mal”.

Dana agregó: “Para mí es importante, porque estoy haciendo un tratamiento y es algo que está bueno, para que podamos luchar entre todos. Hacemos actividades como deporte y talleres, para descolgarnos de nuestra rutina. Para mí, ésta es mi segunda casa. Vuelvo a reconstruir todo lo que fui dejando de lado”.

Y Agustín finalizó diciendo: “Apoyo lo que me sacó de la adicción. En la Casa de Día hacemos boxeo, karate y radio. Me ayudó a cambiar y a decirle no a la droga”.

Alicia Aparicio concluyó: “Sabemos que el uso indebido de drogas es el flagelo de la época, que está dentro de las 20 enfermedades que azotan al mundo, y trae aparejados muchísimos problemas de salud. Es importante este encuentro que estamos haciendo hoy con las familias y los chicos de la Casa de Día y el área de Desarrollo Humano del Municipio. Seguimos trabajando para que el vecino sepa que puede contar con este servicio”.

El Municipio de San Fernando lleva adelante un programa de asistencia para la recuperación de adicciones en el Centro Convivencial Terapéutico ubicado en Cordero 2046 donde chicos de 12 a 24 años comparten distintas actividades. Depende de la Dirección General de Desarrollo Humano, Contención e Inclusión Social a cargo de Gabriela Dell ‘Olio. El trabajo multidisciplinario de profesionales y operadores se enmarca en actividades que incluyen deporte, recreación, talleres de oficio, grupo terapéutico y asistencia psicológica y médica.