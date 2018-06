El Municipio reunió a los adultos mayores de los centros de jubilados y ‘polis’ en una divertida fiesta con temática del mundial de fútbol en las instalaciones del Polideportivo 1. Este tipo de eventos buscan afianzar los vínculos entre las personas y grupos, y los impulsa a mantenerse en actividad.

Con gran convocatoria se realizó en el Polideportivo 1 de Arnoldi y Pasteur un nuevo baile con temática del mundial de fútbol, con numerosa concurrencia, para los miembros de la tercera edad de centros de jubilados y ‘polis’ municipales. Más allá de la oferta cultural y deportiva que el Municipio les ofrece, estas jornadas son muy apreciadas por los abuelos.

Paola Yamed, profesora de Educación Física y directora del Polideportivo 4 de Adultos Mayores, explicó: “Este es nuestro primer baile del año. Lo que se hace es un encuentro de polideportivos y centros de jubilados, con la idea de integrarse, relacionarse, que tengan un momento de diversión y lúdico, donde los abuelos intercambian, traen algo para compartir, hacen una merienda, bailan, se hacen sorteos y pasan una tarde agradable”.

Y agregó: “Las personas adultas hoy tienen actividades, deben estar activos, buscar momentos de encuentro. Les encanta bailar, es algo que disfrutan. Esta actividad es totalmente gratuita, sin costo, y el Municipio pone transporte con sus minibuses para que ellos puedan acceder, porque por ahí hay algunos con poca movilidad, así que les ofrecemos el transporte gratuito para que puedan acercarse”.

“Hoy vinieron alrededor de 300 personas. Esta actividad siempre lo organiza el Polideportivo 4 y utilizamos el Polideportivo 1 porque es el más grande. La próxima se va a realizar aquí alrededor de octubre. El baile de hoy es temática mundial para alentar a la selección argentina, y todos vinieron vestidos representando a nuestro país. Invitamos a todas las personas de tercera edad, adultos mayores a partir de 55 años, a participar de todas las actividades que ofrece el Polideportivo”, mencionó la funcionaria de la Comuna, al timepo que recordó que “todos los polideportivos del Municipio tienen actividades de agua y de campo para adultos mayores”.

En cuanto a los participantes que disfrutaron de la tarde, Julia, vecina de Virreyes, dijo: “Disfrutamos de todas las bellezas que tenemos ahora. Este es uno de los bailes de la tercera edad más hermosos que tenemos. Siempre es lindo encontrarse y celebrar con un grupo de gente tan amorosa que se larga a divertirse y pasarla bien. Les mando un saludo a toda la gente del Municipio”.

María del Carmen, del barrio Crisol, agregó: “Estamos acá desde que abrieron, desde hace cuatro años, y siempre la pasamos muy bien. Y en estos bailes que hacen, la pasamos muchísimo mejor, pese al frío de hoy. Estamos con clima de mundial, y mañana vamos por la copa”.

María, del barrio Santa Catalina, dijo: “La estoy pasando de primera, lindísimo, estamos descargando todo para preparados para ir mañana al Polideportivo 4. Eso nos hace bien a todos. Estoy en el comedor de Santa Catalina, así que todos los sábados nos llevan al Polideportivo 3, y la verdad que la pasamos re bien, todos contentos, y el día que no se puede ir se desesperan”.

Y Claudia, del barrio Crisol, concluyó: “Es la primera vez que vengo, yo soy de las más jóvenes, pero está buenísimo. Fui a la Colonia de Verano, y es espectacular. Me encanta descubrir que uno tiene todavía ganas de divertirse, pasarla bien y conocer un montón de gente impresionante. Lo recomiendo absolutamente, aparte está re bien organizado, no toman a los abuelos como gente enferma o que no puede, sino todo lo contrario”.