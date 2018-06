A sala llena se vivió una noche inolvidable en el histórico teatro de Victoria con la presentación de Atilio Veronelli y su show de humor “Confesiones de un hombre separado”.

El Municipio de San Fernando sostiene una activa política cultural que apunta a brindar espectáculos de calidad en la ciudad de una manera accesible y sin necesidad de que los vecinos deban viajar lejos. El Teatro Martinelli ofrece una variada cartelera que convoca a grandes artistas del país y a los talentos locales que también cuentan con un espacio para expresarse.

El fin de semana se vivió una noche a pura risa con el show de stand up de Atilio Varonelli “Confesiones de un hombre separado”. Este divertido monólogo cuenta desde el humor cómo un hombre recién divorciado vuelve al mundo de las citas.

“Estamos muy contentos de poder ofrecer a la comunidad de San Fernando distintas obras de la calle Corrientes, de primer nivel y muchas con artistas sanfernandinos. La idea es que sea única, pero abierta a toda la comunidad donde los sanfernandinos puedan sentirse orgullosos del Teatro Martinelli”, afirmó el director de Turismo, Murgas y Expresiones Artísticas del Municipio, Néstor Torchia.

El artista Atilio Veronelli manifestó su satisfacción por visitar el escenario de Victoria. “Se trata de un stand up sobre lo que le pasa a un hombre que se separa. Un tipo que decide hacer su familia y después las cosas no resultan. Analizo mediante el humor lo que le pasa a uno cuando sale de ahí, yo me encontraba con amigos en la misma situación. Tanto me insistieron que empecé a anotar las cosas que me pasaban y en el 2011 cuando falleció mi hijo, arranqué con esto”.

“En general las que vienen al teatro son las mujeres que son quienes le eligen la salida al marido. Empiezan riéndose ellas y al rato los tenés a los tipos sintiéndose identificados. Así que está bien logrado el objetivo”, comentó el humorista.

Cientos de vecinos vivieron una noche llena de humor y elogiaron las propuestas del teatro municipal. La sanfernandina Evelyn expresó: “Cada vez que pasábamos frente al teatro veíamos mucha gente y hoy vimos que había una comedia y decidimos venir”.

Por su parte, la vecina Ana opinó sobre las propuestas del teatro municipal: “Me encanta, es maravilloso, pensar que San Fernando no contaba con esto. Estoy muy agradecida porque es hermoso y no es la primera vez que vengo a ver una obra, son buenas, agradables y el lugar es cálido. Como sanfernandina estoy muy orgullosa del teatro, con un precio accesible y muy cerca de casa”.

“He venido a ver muchas obras y son hermosas. Victoria creció tanto con Luis Andreotti que es una maravilla para todos nosotros que vivimos acá. Lo ha trasformado totalmente y esto para nosotros que somos grandes y no tenemos posibilidad de ir a capital porque cuesta viajar, nos beneficia”, coincidió la sanfernandina Mónica.