El titular del gremio municipal pidió a los trabajadores de la Comuna que se plieguen a la medida de fuerza que tendrá lugar el próximo lunes. “Les pedimos a los compañeros municipales que tomen conciencia de como estamos viviendo y como la estamos pasando. Por eso necesitamos que nos acompañen en este paro”, dijo Raúl Bazán.

El secretario general del sindicato SUTRAM, Raúl Bazán, conversó con SMnoticias y se refirió a la adhesión del gremio al paro nacional organizado por la CGT. “Es un paro que se viene pidiendo hace mucho tiempo y la CGT ya estableció que se realizará el lunes 25 de junio. Ahí estaremos acompañando esta medida de fuerza”, señaló, y destacó también que la Confederación de Trabajadores Municipales, liderada por Rubén ‘el Cholo’ García, confirmó su adhesión al paro general, y así, más de dos mil comunas de todo el país verán detenida su actividad.

“SUTRAM decide acompañar esta medida primero por la situación en general del país”, remarcó. “Hoy la mayoría de los ciudadanos la está pasando mal. No nos alcanza el sueldo y estamos haciendo malabares para llegar a fin de mes, y así siempre quedamos endeudados para el mes que viene. Todos sufrimos los tarifazos, el aumento de los precios, y las subas en los gastos de educación, salud, alquiler y transportes”, señaló.

Asimismo, el dirigente gremial remarcó que “el propio INDEC fijó que una familia tipo tiene que tener como mínimo 18.833 pesos mensuales para no ser pobres”. “Hoy la mayoría de los trabajadores municipales de Tres de Febrero es pobre, porque no llega a ganar esos 18.833 pesos”, afirmó. “Con un 15 por ciento de aumento dado unilateralmente por el intendente en marzo pasado, solamente estamos llegando a los 9 mil pesos de básico”, recordó. “Estamos a mitad de camino de lo que sería una canasta básica de alimentos según el INDEC”, planteó, y consideró que “hoy un municipal no puede solventar los gastos mínimos de su familia”.

Seguidamente, le pidió a los compañeros municipales “que tomen conciencia de como estamos viviendo y como la estamos pasando, por eso necesitamos que nos acompañen en este paro”. “Queremos que se sumen también a nuestro gremio, porque necesitamos de todos. Si los municipales de Tres de Febrero estamos unidos vamos a poder estar mejor”, enfatizó.

“Con un grupo de compañeros tomamos la decisión de formar SUTRAM porque la realidad es que estábamos sin representatividad, y el ejemplo más claro en donde se ve esto es en la paritarias”, indicó Raúl Bazán, y continuó: “En Tres de Febrero no hubo paritarias. El intendente ordenó que el aumento sea del 15 por ciento y el Sindicato de Trabajadores Municipales que conduce Oscar Ruggiero acató esa orden. Tampoco hay convenio colectivo de trabajo ni estabilidad, ya que este gobierno municipal ya echó alrededor de 200 trabajadores, algo que nunca había pasado en la historia del distrito”.

“Somos tierra de nadie, porque se hace lo que el intendente dice en connivencia con el Sindicato de Trabajadores Municipales, que es conducido por la misma gente de hace 40 años. Queremos que los compañeros dejen el miedo atrás y se sumen a SUTRAM. Solo unidos vamos a poder dejar de pasarla mal, como está ocurriendo hoy”, cerró.