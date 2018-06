El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, encabezó el acto de inauguración del nuevo asfalto en la calle Soldado ex combatiente de Malvinas, el cual conecta la Ruta 8 con el acceso al Palacio Municipal y al centro de Los Polvorines. Junto al jefe comunal estuvieron presentes los veteranos de guerra del distrito y la concejal Sol Jiménez.

“La idea es conectar nuestros barrios con los centros para que genera más accesibilidad. Esta es una obra que sabemos que generó fastidio, ya que por temas climáticos y administrativos se atrasó un poco”, explicó el intendente y agregó: “Hay vecinas de 70 años y saben que la verdad es que el asfalto no estuvo todo ese tiempo y hoy es una realidad concreta”.

“A veces nos pasa que tenemos que resolver y por eso le pedimos disculpas a los vecinos por el atraso, no prometemos nada, estamos en 2018, no en vísperas electorales y por eso no especulamos, cuando venga la elección cada uno puede votar a quien quiera porque así es la Democracia”, afirmó el jefe comunal.

“La obra consiste en un conector troncal que une la ruta con el centro donde está el Palacio Municipal, el centro de Los Polvorines e interconecta con otras estaciones”, explicó también.

En otro orden, el alcalde malvinense se refirió a la situación del ferrocarril Belgrano Norte. “Aprovecho para pedir a las autoridades que lo pongan en funcionamiento, porque aproximadamente el 70 por ciento de nuestros vecinos lo utiliza, es un medio fundamental ya que somos el distrito que más estaciones tiene”, señaló.

“No lo pedimos ni con falta de respeto ni para hacer politiquería barata, es por una problemática real que la gente nos transmite, por esto mismo se incrementó la cantidad de pasajeros en el Urquiza”, sostuvo y concluyó: “Presentamos una nota e insistimos bastante”.