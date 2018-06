El intendente y el rector de la UNAHUR acompañaron a los 64 estudiantes que recibieron su título de grado. Se trata de un hecho histórico para la ciudad y para toda la región.

El intendente Juan Zabaleta y el rector de la Universidad Nacional de Hurlingham, Jaime Perczyk, participaron del acto de colación de la primera cohorte de estudiantes graduados en esa Casa de Estudios, un hecho histórico para la ciudad y para toda la región. En un marco de mucha emoción y alegría, 64 estudiantes de la carrera de Licenciatura en Educación recibieron sus diplomas acompañados por sus familias.

Al respecto, el intendente expresó: “Estos graduados van a hacer un aporte importantísimo a la educación. Como decía el rector, los derechos que ellos tuvieron de poder estudiar en esta universidad nacional y pública, hoy se transforman en la responsabilidad de enseñar y educar, de abrazar a nuestros pibes, entendiendo que la educación de calidad, pública y gratuita, es el presente y el futuro para Hurlingham, para la provincia y para todos los argentinos”.

Además, Zabaleta recordó los inicios de la UNAHUR: “Esta universidad nació allá por diciembre del año 2015 gracias a la decisión de los vecinos de Hurlingham y de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que vio que esta casa de estudios podía transformar y cambiar la vida de los vecinos de nuestra ciudad, y así está pasando. Nos comprometemos a que los sueños se puedan hacer realidad”.

En tanto, Perczyk señaló: “Si no hubiera estado esta universidad hoy no se hubieran recibido estos 64 estudiantes, los 6800 que hay hoy en la Universidad de Hurlingham, no estarían estudiando, o muy pocos lo estarían haciendo. Ayer empezó el curso de preparación de mitad de año, con 1300 estudiantes. Si no se hubiera poblado de universidades la provincia de Buenos Aires, ellos no estarían estudiando, nosotros confiamos en las universidades, en los jóvenes y los trabajadores que quieren estudiar, lo mejor que puede tener un país son universidades”.

Por otro lado, reconoció el apoyo del intendente y de la comunidad, y agregó: “La posibilidad de que haya 6800 estudiantes es desarrollo y nosotros creemos en este tipo de desarrollo, esta es la manera, el Estado interviniendo en la educación y en la economía para que Hurlingham y la Argentina se desarrollen”.

En el acto de colación estuvieron presentes el presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, Néstor Pan; el rector de la Universidad Nacional del Oeste, Roberto Gallo; autoridades, docentes, estudiantes y trabajadores de la UNAHUR; funcionarios municipales; concejales; estudiantes y vecinos.