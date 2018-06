La iniciativa fue presentada la semana pasada en un club de Caseros. El legislador busca que el proyecto se enriquezca con los aportes de los vecinos.

El pasado jueves, en el Club Los Latinos de Caseros y ante un nutrido grupo de vecinos, el concejal Gustavo Spalletti, integrante del Espacio Nuevas Ideas, organizó la primera charla sobre tenencia responsable de mascotas. Fue dictada por la veterinaria Valeria Romero.

La actividad está enmarcada en el proyecto que impulsa el edil, mediante el cual se busca reglamentar, por primera vez en la historia de Tres de Febrero, la tenencia responsable de mascotas.

“Al tomar la decisión de tener una mascota debemos ser conscientes de las responsabilidades que implica contar con un animal en la casa. A partir de ese momento debemos garantizar el bienestar de ella y de su entorno”, aclaró Spalletti, y agregó: “Por eso creemos que es necesario, entre otras cosas, realizar campañas de concientización, el monitoreo epidemiológico, la esterilización quirúrgica gratuita para perros y gatos, crear un Registro de Perros Potencialmente Peligrosos así como también un Registro de Paseadores de Perros”.

“Mi propuesta es un disparador, aún no fue presentada en el Concejo Deliberante. Sé que muchos vecinos saben infinitamente más que yo del tema, por eso estoy a disposición a recibir todos los aportes que sirvan para enriquecer al proyecto. No me interesa que sea un proyecto mío, sino que sea el proyecto de todos los vecinos de Tres de Febrero”, concluyó, y adelantó que la idea es repetir la charla en diferentes puntos del distrito.

Acompañaron a Gustavo Spalletti en la actividad, los dirigentes del Espacio Nuevas Ideas, Gustavo Torres y José Ríos.