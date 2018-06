La actividad se realizó en las instalaciones de la Escuela Municipal de Oficios. Se cocinaron platos con harinas alternativas, como la de mandioca o de arroz y la fécula de maíz. El Municipio proyecta extender estos talleres a mayor escala, y brindar nuevos seminarios para diabéticos.

El taller de comidas sin gluten organizado por el Municipio intenta concientizar sobre la celiaquía, y ayudar a reemplazar en la alimentación de los pacientes una serie de ingredientes de alto costo.

El coordinador de la Escuela de Oficios, Luis Cacciatore, comentó: “Tratamos de convocar a los vecinos con problemas de celiaquía o no. La idea es concientizar sobre esta enfermedad y darles pautas como para que puedan reemplazar en su alimentación algunos elementos muy caros”.

“Hoy, en el supermercado, encontramos fideos o panes para celiacos a un precio arriba de los 100 pesos y con unos costos de preparación, que quizá se puede hacer en casa por 40 pesos. La idea es reemplazar estos elementos, como la harina de trigo, la avena, el centeno y la cebada por harinas alternativas como la harina de mandioca o de arroz y la fécula de maíz”, agregó.

“Hicimos chipá, faina, pan lactal y pizza, así que comimos bastante bien, desayunamos y almorzamos. La idea es extenderlo, dar nuevos seminarios para diabéticos y seguir haciéndolo a mayor escala. Sabemos, también, que hacer pastas para celíacos es bastante complicado y caro frente a comprarlas hechas, así que vamos a agregar eso a los próximos seminarios que tenemos”, continuó el funcionario de la Comuna.

“Hubo una muy buena convocatoria. Ayer tuvimos un seminario de repostería que explotó, y la semana que viene tenemos primeros auxilios. También vamos a comenzar con cursos y agregamos nutrición. La idea es abarcar la mayor cantidad de temas posibles todos relacionados con la gastronomía y poder brindarles estas herramientas a los vecinos”, sintetizó.

En cuanto a los vecinos que concurrieron, Celia explicó: “Hoy preparamos pan nube y uno común, pizza y faina. La verdad que es hermoso, es un seminario de día y el que quiera venir es bienvenido porque los profesores son magníficos cómo explican y dicen las cosas. Es algo bueno para saber y tener en la casa para la familia. Es muy bueno; todos los seminarios que están dando lo son”.

“Además, quizás en un cumpleaños va un nene celiaco y mayormente las mamás los mandan con una viandita, entonces si vos sabes cocinar, tomas las precauciones necesarias, por ejemplo, antes de preparar la comida para el celiaco hay que limpiar todo bien y que no quede resto de harina de trigo. Entonces si sabes que un chico tiene este problema ya le preparas la comida y el no tiene que llevar la suya aparte”, añadió María Julia.

Nelly, otra vecina, dijo: “Vine porque mi yerno es celíaco, entonces me interesó. Me enteré que se iba a realizar acá y vine. Realmente, lo que aprendimos es muy lindo, rápido y fácil. Creo que sería conveniente difundirlo porque es una linda experiencia”.

Y Ana finalizó diciendo: “La verdad que es muy bueno, porque hay gente que no sabe mucho. Ayer me enteré que mi sobrina era celíaca y no sabía, así que justo vine acá para aprender y saber. Estuvo muy bueno, me encanto y gusto mucho”.