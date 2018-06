Patricia Ponce logró asistir a un niño que había sufrido un paro cardiorespiratorio en una farmacia, gracias a las capacitaciones del programa “Tigre cuida tu corazón”.

Patricia Ponce trabaja en el área de salud del Municipio de Tigre. Hace un tiempo, participó de las capacitaciones que brinda el programa “Tigre cuida tu corazón”. Gracias a estos conocimientos, logró asistir a José, un bebé de un año y nueve meses que había sufrido un paro cardiorespiratorio en una farmacia del centro de la ciudad.

“Hasta este momento, nunca le había dado tanta importancia al curso de reanimación cardiopulmonar. Hoy soy más consciente que en un segundo podemos salvar la vida de una persona, por eso es tan importante saber cómo actuar. Estoy muy feliz de que José esté bien, porque la situación que pasó fue muy crítica”, expresó Ponce.

En el momento del hecho, la mujer circulaba por el centro de la ciudad cuando comenzó a escuchar gritos de ayuda. En ese mismo instante se acercó al lugar, y con sus conocimientos de reanimación cardiopulmonar intervino y logró asistir al pequeño, quien se encontraba inconsciente y sin pulso. Luego de las maniobras, personal del Servicio de Emergencias Tigre concurrió al lugar y trasladó al menor al hospital más cercano.

“Nuestra comunidad es muy solidaria, cada vez que convocamos a una capacitación de reanimación cardiopulmonar se muestran muy abiertos y con muchas ganas de estar preparados para ayudar en el momento exacto. Este hecho da cuenta de eso, motivo por el cual debemos estar orgullosos”, manifestó el secretario de Política Sanitaria y Desarrollo Humano, Gonzalo Meschengieser.

Yamila, mamá de José, comentó: “Estoy muy agradecida con Patricia, la verdad que me ayudó un montón. Fue un momento difícil, mientras asistía a mi hijo, nos contenía a mi marido y a mí. Hasta que él no respiró, ella no paró. Toda la vida le voy a estar agradecida”.

“Tigre cuida tu corazón” es un programa de rescate cardiaco que busca mejorar la supervivencia frente a un riesgo de muerte súbita. A través de capacitaciones, se busca que las personas estén preparadas para realizar reanimación. Además, se distribuyen desfibriladores en espacios públicos.

“Estamos felices porque José está bien y porque quien lo asistió fue una empleada del Municipio que participó de las capacitaciones de reanimación cardiopulmonar. Sabemos que el trabajo que venimos haciendo tiene ese objetivo, proteger a la comunidad”, sostuvo el subsecretario de Política Sanitaria, Juan Manuel Carballido.

Por su parte, Diego Pizzini, director del programa “Tigre cuida tu corazón”, señaló: “Estamos muy emocionados todos. Nos pone muy contentos poder ver en la realidad lo que uno enseña en los cursos y poder medir el resultado que eso tiene. Cuando alguien se compromete y se anima, salva vidas”.

Desde la implementación del programa “Tigre cuida tu corazón”, más de 15 mil vecinos y profesionales de Tigre recibieron capacitación en reanimación cardiopulmonar.