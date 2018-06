El viernes por la tarde, en las instalaciones del Concejo Deliberante, la Defensoría del Pueblo organizó una jornada vinculada a la búsqueda de garantizar el derecho a la identidad jurídica. En la ocasión, ombudsman de la Provincia se informaron sobre el programa “Escobar sin indocumentados”, que desde hace 10 años funciona en el distrito.

La actividad contó con el apoyo del Municipio y del Legislativo. La encabezaron, la Defensora del Pueblo escobarense, Rocío Fernández; su adjunta, Analía Guinzburg; y la presidente del Concejo Deliberante, Gabriela Garrone. Además, estuvo presente y dictó buena parte del taller, el titular de IADEPP, Jorge Álvarez.

En diálogo con la prensa, Rocío Fernández explicó que “esta es una jornada, organizada por la Defensoría del Pueblo con el apoyo del Ejecutivo y el Legislativo, que tiene que ver con una temática que para Escobar es central y es el derecho a la identidad jurídica”. “Nuestra principal preocupación es la cantidad de gente que no fue inscripta al nacer, lo que genera que al no tener acceso a su identidad se le conculca sistemáticamente el resto de los derechos que tiene cualquier ciudadano. En Escobar llevamos adelante el programa hace más de 10 años y tenemos registros en la materia”.

“Hoy nos acompañan ombudsman comunales de distintos distritos, porque para nosotros, que conformamos el Consorcio de Defensores del Pueblo Municipales bonaerense, esto también es un tema central. Se trata de la madre de los derechos, la identidad de una persona”, remarcó.

La funcionaria consideró que la problemática es común en toda la Provincia, y lo es “a tal punto que una semana atrás el Estado argentino recibió de parte de las Naciones Unidas una intimación para que se regularice definitivamente esta situación”. “Por esta razón vamos a impulsar, junto a diputados y senadores, un proyecto de ley que tienda a solucionar estos defectos desde la base. Apuntamos a que no se judicialicen las inscripciones de nacimiento”, enfatizó.

“Hoy queremos sensibilizar sobre esta cuestión y transmitir que no se soluciona solamente con un camión del RENAPER, porque es imposible tramitar el documento de alguien que no fue inscripto al nacer, porque no tiene partida de nacimiento”, añadió. “Escobar es pionero en esta materia. El intendente, los concejales y la Defensoría del Pueblo trabajamos sobre esta problemática para que no haya más personas no inscriptas, Nuestra idea es que los ombudsman repliquen las acciones esto en otros distritos y también que el tema llegue a instancias nacionales”, finalizó.

Por su parte, Jorge Álvarez comentó que “hoy buscamos capacitar a los agentes territoriales para abordar esta problemática de personas que no están registradas y por lo tanto no cuentan con el derecho a la identidad”. “En la periferia de las grandes ciudades esto es algo muy común, y entre otras cosas, expresa las condiciones de pobreza estructural de nuestro país”, señaló.

Asimismo, celebró el “cambio en la administración bonaerense, en los últimos meses, que de hecho lanzó un programa en este sentido”, haciendo referencia a “Garantizar tu identidad”, la iniciativa destinada a menores de 12 años indocumentados que viven en territorio bonaerense. Se trata de una tarea coordinada con las comunas, en la que se cruzan datos entre Provincia y los municipios para hallar a los niños no registrados. Luego, funcionarios se acercan a esos menores para regularizar su situación.

Participaron de la jornada, los Defensores del Pueblo de, Avellaneda, María Laura Garibaldi; La Matanza, Silvia Caprino; de Lanús, Alejandro Gorrini; de Pilar, Juan Pablo Trovatelli; y de Vicente López, María Celeste Voulluid; la funcionaria de la Defensora del Pueblo provincial, María Eugenia Zamarreño; concejales de diferentes distritos; y representantes del Departamento Ejecutivo de Escobar.