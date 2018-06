La sesión del Concejo Deliberante de Pilar tuvo como curiosidad que mientras se estaba desarrollando, la Cámara de Diputados de la Nación le daba media sanción al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. El Legislativo local no estuvo ajeno a esto y se sumó al debate por el aborto.

Al momento de designarse el nombre de Raúl Alfonsín a una calle del distrito, el concejal radical Juan Manuel Quintana expresó: “Nos da felicidad poder ponerle el nombre del Padre de la Democracia moderna, sobre todo en un día como hoy que hubo una fiesta en el Congreso Nacional, donde se dio libertad de expresión en un tema tan importante”.

Ante esto, el opositor Daniel Liberé expresó: “Yo no festejo nada porque ya no tiene derechos el niño por nacer, tal vez muchos de los que han hablado no saben de lo que se trata. Piensan que es tener placer y después abortar. Desde el momento que el presidente (Mauricio) Macri puso en vidriera este tema dejó de representarme”.

“Yo si festejo, porque miles de mujeres han fallecido en clínicas clandestinas y nadie se hizo cargo”, señaló el edil del PJ José Molina. “Yo estoy a favor de la despenalización y que el Estado se comprometa a hacer una buena educación sexual”, agregó.

Ante esto, Juan Pablo Roldán calificó de “histórico” el debate llevado a cabo en la Cámara de Diputados. “Por un lado están las creencias personales, pero tenemos que pensar en las políticas públicas por encima de eso”, señaló el edil y agregó: “Esto no va a generar ni más ni menos abortos”.

Asimismo, la concejal radical de Cambiemos Claudia Zakhem manifestó que “se pone a la mujer en un rol de juzgamiento”. “Nosotros como políticos tenemos que ser educadores, las mujeres no se embarazan solas, por eso tiene que haber más educación sexual y si salvamos más vidas con una ley de aborto legal, será que crecimos”, exclamó.