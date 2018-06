Forma parte del programa municipal “Para verte mejor” que en 2018 celebra 10 años y ya lleva entregados más de 8 mil lentes. El intendente Julio Zamora participó del acto en la Escuela Primaria 37. Además anunció la obra de cerramiento del patio de la institución de Don Torcuato.

En un acto que contó con la presencia del intendente Julio Zamora, el Municipio de Tigre entregó de anteojos para alumnos de las escuelas 24, 32, 37, 38 y 42, en el marco de su programa “Para verte mejor”, que durante 2018 celebra 10 años de vigencia. La actividad se llevó a cabo en la Escuela Primaria 37 de Don Torcuato, dónde más de 100 niños de nivel primario recibieron sus lentes.

“Nos llena de orgullo, porque seguramente muchos chicos que han pasado por este programa hoy están en la universidad y es importante poder mantener en el tiempo una política de Estado que ha sido replicada por otros municipios”, sostuvo Zamora, y añadió: “Los problemas de salud visual muchas veces traen aparejados problemas a la hora de estudiar y uno no se da cuenta, por eso la detección temprana que se hace ayuda a que los chicos puedan hacerlo como corresponde”.

El programa “Para verte mejor” se lleva adelante junto a las firmas Volkswagen y Essilor; y las organizaciones de la comunidad Club de Leones de Tigre y Rotary Club de General Pacheco.

Respecto de la salud visual, la atención del Hospital Oftalmológico del distrito atiende aproximadamente 400 mil consultas al año con 1000 intervenciones, permitiendo el seguimiento de los jóvenes durante el año.

El jefe comunal anunció además que el Municipio realizará la obra de cerramiento del techo del patio para la Escuela Primaria 37: “Son pasos que tenemos que dar en función de las necesidades que se dan en cada lugar. Lamentamos que la provincia de Buenos Aires no ponga en la agenda ciudadana el tema de la educación. Este año ha dado de baja la Unidad Ejecutora provincial y ha pasado a Infraestructura Escolar lo que es la construcción y reparación de escuelas”.

Durante el acto, el intendente comentó que los trabajos en infraestructura escolar se realizan con recursos propios del Municipio, así como el programa “Aprender jugando”, iniciado este año y que tiene como fin renovar las áreas recreativas de las instituciones educativas.

Daniela Baraldi, directora de la Escuela Primaria 37, comentó: “Este programa es una muy buena iniciativa por parte del Municipio para cuidar la salud visual de los alumnos durante todo su trayecto en el primario. A partir de ahora, su rendimiento escolar va a cambiar muchísimo y estamos muy agradecidos”.

“Acompañamos a Tigre con este programa desde su inicio por la importancia que tiene para la educación, uno de los pilares de nuestra responsabilidad social empresaria. Sería genial que se replique en todo el país”, señaló la directora de asuntos corporativos de Volkswagen, María Ángela Stelzer.

“Antes no llegaba a copiar todo del pizarrón porque no veía bien y me costaba concentrarme. Ahora con estos nuevos lentes siento que todo va a ser más fácil. Estoy muy contenta”, comentó Maitena Espeche, alumna de la escuela. En tanto que Lucía Acosta, también estudiante de la institución, dijo: “Con mis compañeros ahora vemos mejor y eso hace que podamos estudiar de otra manera. Pude elegir el color de mis anteojos y me gustan mucho”.

Estuvieron también presentes durante el acto, el concejal Luis Samyn Ducó; el secretario General y de Economía, Fernando Lauría; el secretario de Política Sanitaria y Desarrollo Humano, Gonzalo Meschengieser; el secretario de Participación y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla; la subsecretaria de Relaciones Públicas e Institucionales, Victoria Moresi; la subsecretaria de Educación, Carolina Álvarez Eguileta; la directora general de Medicina Preventiva, María José Viani; la directora general de Gestión Educativa, Teresa Paunovich; el director general de Infraestructura, Federico Stachowiak; la directora coordinadora de Programas de Responsabilidad Social, Natalia Cazzola; el director coordinador de Infraestructura, Alejandro Forlong; la directora de Marketing de Essilor, Danisa Rodríguez; el representante del Rotary Club de Tigre, Carlos Urionaguena; el representante del Club de Leones de General Pacheco, Miriam Peguri; demás autoridades; docentes; alumnos y vecinos, entre otros.