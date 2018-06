La sesión del Concejo Deliberante de San Miguel contó con varios pedidos de informe por parte de la oposición, los cuales fueron rechazados en su mayoría. Además, hubo discusión en el recinto por los dichos de la gobernadora María Eugenia Vidal sobre las universidades públicas y un concejal realizó un descargo contra SMnoticias.

El primer pedido de informes, fue relacionado con las multas que recibió el Municipio por parte del Tribunal de Cuentas en los períodos 2015 y 2016. “Fueron de 18 y 25 mil pesos afectadas directamente a los intendentes Joaquín de la Torre y Jaime Méndez por los períodos correspondientes”, explicó la presidenta del bloque oficialista, María de los Ángeles Di Conza, quien solicitó el archivo del expediente.

“Le agradecemos que nos ilustre con la información pero el pedido es una facultad del cuerpo para hacerle al Departamento Ejecutivo, no para los concejales”, protestó, desde Unidad Ciudadana, Franco La Porta. El proyecto fue enviado al archivo.

Más tarde, Bruno Baschetti, del mismo espacio, solicitó informe sobre los anticonceptivos que ofrece el Municipio, así como también los métodos de información que emplea para esto. La iniciativa fue archivada luego de la explicación que brindaron desde el oficialismo.

Posteriormente, se trató una declaración de homenaje por el Día del Periodista. Al realizar su discurso, La Porta tuvo una salvedad para con SMnoticias, a quien acusó de distorsionar información. Este comentario del concejal está directamente relacionado con la investigación realizada por este medio sobre los asesores de su espacio político acusados de narcotráfico.

“No estoy diciendo que no nos critiquen, pero la función del periodismo no es distorsionar, la foto no refleja el contenido, hoy la foto es muy importante porque el contenido muy poca gente lo lee”, disparó el edil.

En última instancia, el edil Bruno Baschetti presentó un repudio a los dichos de la gobernadora María Eugenia Vidal en el Rotary Club de Capital Federal, quien afirmó que “nadie que nace en la pobreza llega a la universidad”.

Desde el oficialismo, Miguel Nieto solicitó el archivo de la declaración y afirmó que la gobernadora cuestionó “el uso de los recursos” a la hora de crear universidades. Ante esto, Marcela Viguera, de Unidad Ciudadana pidió “interpelar” a Vidal para que aclare “qué fue lo que quiso decir”. El proyecto fue descartado.