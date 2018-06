El jefe comunal recorrió el barrio Quesada Pacheco, donde quedó terminada la obra de la calle Cangallo. En la zona también se está construyendo uno de los nuevos polideportivos que muy pronto tendrá Malvinas Argentinas.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, dejó oficialmente inaugurada la obra de pavimento de la calle Cangallo, en la localidad de Pablo Nogués. Además, en ese lugar del barrio Quesada Pacheco, se está construyendo uno de los tres nuevos polideportivos con los que contará la comuna en los próximos meses.

El jefe comunal se mostró satisfecho por el resultado de la obra y comentó que “en el año 2015 cuando yo era precandidato vine a una reunión con vecinos, les dije que tengan fe y que si me daban la posibilidad íbamos a tratar de mejorar el lugar”. Luego agregó que “que en el año 2016 llovieron 80 milímetros en 40 minutos, colapsó todo”. Hoy, gracias a este nuevo trabajo en la zona, se evitan futuros anegamientos.

En ese sentido, Nardini expresó: “Hoy esto está pasando y es palpable. No es una promesa ni una ilusión. No estamos en época de elecciones y yo ya soy intendente en ejercicio. No venimos a prometer nada sino que venimos a ver el avance que es de todos, es de la gente, porque los vecinos se identifican a través de la obra pública”.

“La gente de La Cabaña se merece estar mejor. El avance nos reconforta y nos da más energía para poder seguir. No especulamos que venga una campaña electoral para poder salir a hablar con ellos, compartir un mate y ver qué se puede mejorar. Tenemos conciencia que quedan muchas cosas por hacer pero hay ganas, voluntad, sacrificio y constancia para poder llevarlo adelante”, finalizó el jefe comunal.

Al impacto del nuevo pavimento de la calle Cangallo que genera un acceso rápido al asentamiento La Olla, y que en su totalidad permite la conexión de los barrios Olivos y Quesada Pacheco, se le suma la construcción del nuevo polideportivo de Pablo Nogués, lo que significa una gran transformación para este punto de Malvinas Argentinas y un gran avance para los vecinos del lugar.